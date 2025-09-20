Visite « Un château en quête de propreté ! » Château de Fougères Fougères

Visite « Un château en quête de propreté ! » 20 et 21 septembre Château de Fougères Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

En compagnie d’une médiatrice, découvrez la vie de château comme vous ne l’auriez jamais devinée !

Se lavait-on au Moyen Âge ? Où va-t-on au « petit-coin » au château ? Comment les femmes géraient-elles leurs menstrues ? Les hommes avaient-ils les dents aussi noires que Jacquouille ?

Château de Fougères Place Pierre Symon, 35300, Fougères Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 99 79 59 http://www.chateau-fougeres.com Château antérieur ruiné en 1166 ; reconstruit vers 1173 pour Raoul II (tours d' entrée, tour de Coigny) ; tour Mélusine 14e siècle ; tour du Gobelin remaniée 14e siècle ; tours d' Amboise 1ère moitié 15e siècle pour Pierre II ; tours Raoul et Surienne entre 1480 et 1485 ; logis 14e siècle détruit vers 1810, 1820

Journées européennes du patrimoine 2025

Direction Patrimoine Archives Culture Tourisme – Ville de Fougères