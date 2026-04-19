Visite Un moulin dans les vignes Route de Chassagne Santenay

Santenay

Visite Un moulin dans les vignes

Route de Chassagne RDV au Moulin de Sorine Santenay Côte-d’Or

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22

Un moulin à vent entouré de vignes, c’est étonnant découvrez les rouages de ce repère inédit de la côte de Beaune avec une vigneronne, qui complètera son récit par une lecture de paysage et la dégustation d’un vin de Santenay.

Parcours non adapté aux fauteuils roulants et aux poussettes.

Départ des visites

À 15h

Les mardis, du 12 mai au 29 septembre 2026

Durée 1h30 .

Route de Chassagne RDV au Moulin de Sorine Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 63 15 santenay@beaune-tourisme.fr

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English : Visite Un moulin dans les vignes

L’événement Visite Un moulin dans les vignes Santenay a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1