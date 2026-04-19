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Visite Un moulin dans les vignes Route de Chassagne Santenay

Visite Un moulin dans les vignes Route de Chassagne Santenay mardi 12 mai 2026.

Lieu : Route de Chassagne

Adresse : RDV au Moulin de Sorine

Ville : 21590 Santenay

Département : Côte-d'Or

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5 Tarif enfant Tarif enfant

Santenay

Visite Un moulin dans les vignes

Route de Chassagne RDV au Moulin de Sorine Santenay Côte-d’Or

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 15:00:00
fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :
2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22

Un moulin à vent entouré de vignes, c’est étonnant découvrez les rouages de ce repère inédit de la côte de Beaune avec une vigneronne, qui complètera son récit par une lecture de paysage et la dégustation d’un vin de Santenay.

Parcours non adapté aux fauteuils roulants et aux poussettes.

Départ des visites
À 15h
Les mardis, du 12 mai au 29 septembre 2026

Durée 1h30   .

Route de Chassagne RDV au Moulin de Sorine Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 63 15  santenay@beaune-tourisme.fr

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English : Visite Un moulin dans les vignes

L’événement Visite Un moulin dans les vignes Santenay a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1

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