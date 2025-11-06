Visite un verre à la main Clélia Berthier 4Bis Château-Gontier-sur-Mayenne
Visite un verre à la main Clélia Berthier 4Bis Château-Gontier-sur-Mayenne jeudi 6 novembre 2025.
Visite un verre à la main Clélia Berthier
4Bis 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2025-11-06 18:30:00
2025-11-06
Avec notre partenaire caviste Pascal Plessis/Clip Clap.
RDV et rencontres
En présence de l’artiste
jeudi 6 novembre 2025 18h30
Le 4bis
entrée gratuite, sur réservation
Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.
T. 02 43 09 21 52 contact@le-carre.org .
English :
With our partner Pascal Plessis/Clip Clap.
German :
Mit unserem Partner aus der Weinhandlung Pascal Plessis/Clip Clap.
Italiano :
Con il nostro partner Pascal Plessis/Clip Clap.
Espanol :
Con nuestro colaborador Pascal Plessis/Clip Clap.
