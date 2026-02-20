Visite un verre à la main Romain Weintzem 4 Bis Château-Gontier-sur-Mayenne
Rencontrez l’artiste Romain Weintzem avec un verre à la main !
jeudi 2 avril 2026 18h30
Le 4bis
entrée gratuite, sur réservation
Avec notre partenaire caviste Pascal Plessis/Clip Clap.
Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.
T. 02 43 09 21 52 contact@le-carre.org .
4 Bis 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
English :
Meet artist Romain Weintzem with a drink in hand!
