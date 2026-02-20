Visite un verre à la main Romain Weintzem 4 Bis Château-Gontier-sur-Mayenne

Visite un verre à la main Romain Weintzem

Rencontrez l’artiste Romain Weintzem avec un verre à la main !

jeudi 2 avril 2026 18h30

Le 4bis

entrée gratuite, sur réservation

Visite un verre à la main Romain Weintzem

Avec notre partenaire caviste Pascal Plessis/Clip Clap.

Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.

T. 02 43 09 21 52 contact@le-carre.org .

4 Bis 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

English :

Meet artist Romain Weintzem with a drink in hand!

