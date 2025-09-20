Visite Un village Sens dessus dessous à Saint-Thomé Place du jeu de boules Saint-Thomé

Visite Un village Sens dessus dessous à Saint-Thomé Place du jeu de boules Saint-Thomé samedi 20 septembre 2025.

Visite Un village Sens dessus dessous à Saint-Thomé Samedi 20 septembre, 10h30 Place du jeu de boules Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:15:00

Découvre le village de Saint-Thomé avec tes sens. Le toucher, l’observation et l’écoute sont à l’honneur dans cette visite qui s’adresse aux familles.

L’interaction et l’observation rythment cette visite. Un village Sens dessus-dessous à Saint-Thomé est l’occasion de découvrir le village dans une approche plus sensorielle.

Cette visite se veut courte (45 minutes) et interactive, idéale pour les familles.

Place du jeu de boules Place du jeu de boules 07220 Saint-Thomé Saint-Thomé 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 49 59 20 https://www.sud-ardeche-tourisme.com/

Découvre le village de Saint-Thomé avec tes sens. Le toucher, l’observation et l’écoute sont à l’honneur dans cette visite qui s’adresse aux familles.

©Jimena Flores