Belleray Meuse

Dimanche 2026-04-05 15:00:00

2026-04-05 17:00:00

2026-04-05 2026-09-27

Stériliser les outils, refaire les pansements, poser les attelles, écrire les lettres des soldats ; chacun de mes jours est différent. Je ne dors que très peu. Venez découvrir mon quotidien, celui des soldats et des blessés pendant la bataille de Verdun dans cette visite théâtralisée.

Cette visite théâtralisée contient des descriptions réalistes de la vie et des blessures pendant la guerre, susceptibles de ne pas convenir aux jeunes enfants

Un court déplacement est à prévoir pendant la visite. Pensez à votre véhicule, le transport étant à votre charge.

RDV Tranchée de Chattancourt.

Tarif 10 € 8 à 15 ans 5 € Moins de 8 ans Gratuit

15 participants maximum

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme

Visite en Français

Belleray 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 14 18 contact@tourisme-verdun.com

Sterilizing tools, redoing dressings, fitting splints, writing soldiers’ letters every day is different. I sleep very little. Come and discover my daily life, and that of the soldiers and wounded during the Battle of Verdun, in this dramatized visit.

This theatrical tour contains realistic descriptions of life and injuries during the war, and may not be suitable for young children

A short journey is required during the tour. Please bring your own vehicle, as transportation is at your own expense.

RDV Tranchée de Chattancourt.

Price: 10 ? 8 to 15 years: 5 ? Under 8 years: Free

15 participants maximum

Reservations required at the tourist office

Visit in French

