Visite Une vie de château

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 16:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Bousculez les idées reçues et découvrez le quotidien d’un château fort rhénan du Moyen Âge, de l’hygiène à l’éducation en passant par les loisirs ou encore l’organisation de la société.

Le Moyen Âge enflamme l’imagination de tous… Pourtant, une grande partie des idées sur cette période est totalement fausse !

Bousculez les idées reçues et découvrez le quotidien d’un château fort rhénan du Moyen Âge, de l’hygiène à l’éducation en passant par les loisirs. Découvrez en famille comment vivent seigneurs, dames et paysans à la fin du Moyen Âge. .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the daily life of a medieval Rhineland castle, from hygiene to education, from leisure to the organization of society.

L’événement Visite Une vie de château Orschwiller a été mis à jour le 2025-12-22 par Château du Haut-Koenigsbourg