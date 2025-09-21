Visite : Une ville, 32 conserveries Maison du Patrimoine de Concarneau Concarneau

Visite : Une ville, 32 conserveries Maison du Patrimoine de Concarneau Concarneau dimanche 21 septembre 2025.

Visite : Une ville, 32 conserveries Dimanche 21 septembre, 15h00 Maison du Patrimoine de Concarneau Finistère

Durée 1h30. Places limitées à 35.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

La sardine est le poisson emblématique de Concarneau, dont la pêche remonte probablement au 15 ème siècle. Cette activité accompagne le développement économique de la ville jusqu’à nos jours. Au début du 20 ème siècle, 500 chaloupes participaient à la pêche à la sardine. En 1900, 32 des 160 conserveries que comptait la France à l’époque étaient installées à Concarneau. Aujourd’hui, plus de 3700 tonnes de poissons transitent encore chaque année à la criée de Concarneau et trois conserveries perpétuent la tradition.

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-mp.concarneau.fr/activite/37/ »}]

La sardine est le poisson emblématique de Concarneau, dont la pêche remonte probablement au 15ème siècle. Cette activité accompagne le développement économique de la ville jusqu’à nos jours.

© LL