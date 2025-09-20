Visite unique de la seule mine de fer de Lorraine en action Mine de Hussigny Hussigny-Godbrange

Visite unique de la seule mine de fer de Lorraine en action Mine de Hussigny Hussigny-Godbrange samedi 20 septembre 2025.

Visite unique de la seule mine de fer de Lorraine en action 20 et 21 septembre Mine de Hussigny Meurthe-et-Moselle

Tarif : 12 euros pour les adultes et 8 euros pour les moins de 12 ans.

Début : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fermée le 31 décembre 1978, la mine revit le temps d’une incroyable visite. Venez découvrir la vie laborieuse de nos anciens : les mineurs de fer.

Tout au long de cette visite unique en Europe, vous vivrez au rythme de la mine : l’obscurité, le bruit, la poussière, les engins mécaniques évoluant à quelques mètres de vous.

Mine de Hussigny Rue de la Gare, 54590 Hussigny-Godbrange Hussigny-Godbrange 54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 10 35 36 98 http://mine-hussigny.fr [{« type »: « phone », « value »: « +33610353698 »}, {« type »: « phone », « value »: « +33382444016 »}, {« type »: « email », « value »: « minehussigny@gmail.com »}] Assistez à des démonstrations des différentes tâches de travail lors de l’exploitation moderne : chargement, purgeage, boulonnage, jumbo de foration. Une descente en train et en camionnette est possible.

Hussigny-Godbrange est une localité où le minerai de fer est exploité depuis fort longtemps.

Dans la forêt de Selomont, on extrayait un minerai de fer riche, plus ou moins superficiel, qui était lavé puis transporté par chariot jusqu’à un dépôt de Longwy. De là, le minerai était pris en charge par les voituriers de différentes forges pour alimenter leurs hauts-fourneaux à bois — jusque dans la Meuse, aux forges de Cousances, par exemple.

Ce trafic de minerai riche prit fin vers le milieu du XIXᵉ siècle, relayé par la mise en exploitation progressive des affleurements de minerai hydroxydé oolithique (minette en couche) dans la vallée de la Côte Rouge. Parking gratuit à proximité.

