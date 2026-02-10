Visite Unité de valorisation organique la Fontaine de Trémargat Saint-Brieuc

Visite Unité de valorisation organique

Début : 2026-03-04 09:30:00

fin : 2026-03-04 12:00:00

Découvrez le compostage durant cette matinée découverte

– visite de l’unité de valorisation organique (compostage) et du site d’enfouissement.

– le compostage à domicile des déchets de cuisine et des déchets de jardin.

Durant 2h30, nos animateurs.trices vous feront découvrir l’envers du décor du traitement de vos déchets et notamment des modes de traitement des biodéchets, sujet d’actualité en 2024 avec l’obligation de tri à la source des biodéchets.

A cette occasion, une vente de composteurs sera proposée (sous conditions).

A partir de mai, focus sur le traitement des algues vertes.

Infos pratiques

– Places limitées et inscription obligatoire.

– Chaussures fermées obligatoires

– Enfants acceptées à partir de 11 ans.

– Visite et animation en extérieur

L’organisateur se réserve la possibilité d’annuler l’animation si le nombre de participant est insuffisant. .

la Fontaine de Trémargat Maison de la TERRE Saint-Brieuc 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 52 40 20

