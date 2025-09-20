Visite urbaine « Flore de pierres et ville jardin » Muséum d’histoire naturelle Auxerre

Sur inscription | À partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez pour une balade urbaine d’1h30 à Auxerre avec une paysagiste du CAUE de l’Yonne, à la découverte des ornementations végétales cachées dans les architectures du XIe siècle jusqu’à aujourd’hui.

Muséum d'histoire naturelle 5 Boulevard Vauban, 89000 Auxerre, France
Le Muséum, Musée de France, veille sur 160 000 spécimens d'histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.

Rassemblés depuis 250 ans, fossiles, minéraux, animaux naturalisés, herbiers, squelettes et insectes attendent dans les réserves du Muséum l’exposition qui les présentera au public ou le chercheur qui les étudiera.

Le Muséum conserve également une collection de 93 spécimens scientifiques de référence, principalement des poissons et crustacés fossiles.

