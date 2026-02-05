Visite urbex des tours des Claviers et de la Bridole Vitré
Visite urbex des tours des Claviers et de la Bridole
Place du Général de Gaulle Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-09-27 16:30:00
Le centre ancien conserve des vestiges remarquables de l’enceinte médiévale construite par André III au XIIIe siècle. Ces vestiges s’élèvent au-dessus de nos têtes, mais sommeillent également dans les profondeurs de la ville. Une visite surprenante destinée à des explorateurs intrépides en bonne forme physique et non sujets au vertige !
Durée 1h30, tout public
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme (10 personnes max)
Gratuit, sur réservation au service patrimoine et musées 02 99 75 04 54 ou par mail à musees@mairie-vitre.fr .
Place du Général de Gaulle Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 54
