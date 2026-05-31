Visite usine des eaux de Saint-Clair et la pompe de Cornouailles, Usine des eaux de Saint-Clair et la pompe de Cornouailles, Caluire-et-Cuire

Visite usine des eaux de Saint-Clair et la pompe de Cornouailles 19 et 20 septembre Usine des eaux de Saint-Clair et la pompe de Cornouailles Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Tous les points d’intérets seront en accès libre:

– une vidéo sur l’histoire de l’eau à Lyon.

– une maquette du site tel qu’il était à la fin du XIX siècle.

– la pompe de Cornouailles.

– le bassin filtrant de 1600m2 illiminé.

– des animations ludiques sur le thème de l’eau

Usine des eaux de Saint-Clair et la pompe de Cornouailles 362 chemin de Wette-Fays 69300 Caluire-et-Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Saint-Clair Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.eaualyon.fr L’ancienne usine des eaux de Saint-Clair forme à l’origine un important complexe dont subsiste une pompe à vapeur haute de 20m, dans un bâtiment néo-classique, un bassin filtrant de 1600m2 à voute soutenue par une trentaine de piliers. Bus TCL C1, C2, C5, 70

Square Brosset/Bus 9 et 59: arrêt » les eaux »

Tous les points d’intérets seront en accès libre:

©eau a Lyon et la pompe de Cornouailles