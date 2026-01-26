Visite végétale, Éveil des sens Les Pineaux

Visite végétale, Éveil des sens

1 la petite guyornière Les Pineaux Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:30:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Anne-Marie vous acceuille dans son jardin de plantes sauvages et médicinales pour une visite végétale

Venez découvrir le jardin des fées et éveiller vos cinq sens sur un parcours de plantes aromatiques et comestibles. En familles ou entre amis, pour des instants herbalistiques . Sur place, vente directe de tisanes, sirops, cosmétiques naturels, compléments alimentaires (gemmothérapie). .

1 la petite guyornière Les Pineaux 85320 Vendée Pays de la Loire +33 7 85 85 41 72 lesfeesdesherbes85@orange.fr

English :

Anne-Marie welcomes you to her garden of wild and medicinal plants for a plant tour

