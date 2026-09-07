Visite « Veiller sur la Pointe du Raz : les phares de l’Iroise », Maison de Site de la Pointe du Raz, Plogoff

Informations pratiques

Visite « Veiller sur la Pointe du Raz : les phares de l’Iroise » Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison de Site de la Pointe du Raz Finistère

RDV Maison de Site / Gratuit, sur réservation. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte des phares emblématiques de la mer d’Iroise, véritables gardiens du littoral. Entre roches escarpées et vagues déchaînées, explorez leur histoire, leurs légendes et le rôle essentiel de ces sentinelles qui veillent face à l’un des espaces maritimes les plus exigeants d’Europe.

Maison de Site de la Pointe du Raz Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun, 29770 Plogoff Plogoff 29770 Finistère Bretagne 02 98 70 67 18 https://www.toutcommenceenfinistere.com/culture/pointe-du-raz-en-cap-sizun-grand-site-de-france/ [{« type »: « email », « value »: « visite-pointeduraz@finistere.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 70 67 18 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 47 48 95 »}] Située à l’extrémité ouest de la Bretagne, la Pointe du Raz est un site naturel emblématique qui offre une immersion unique entre paysages spectaculaires, culture et nature préservée.

La Maison de site ouvre ses portes du 30 mars au 1er novembre 2026 : du lundi au dimanche pour accueillir et conseiller les visiteurs. Elle propose des expositions et une programmation culturelle dédiée au patrimoine maritime et à l’histoire du site. Des visites guidées permettent de découvrir les secrets de la Pointe du Raz et de la Pointe du Van. Ces découvertes se déclinent aussi en mode randonnée ! Retrouvez toutes les dates dans l’agenda. Accès PMR

Parking

Auditorium

Restaurant

Boutique

Toilettes

Conférences

Expositions temporaires

Partez à la découverte des phares emblématiques de la mer d’Iroise

©Yves Le Mao