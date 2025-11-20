Visite VERESCENCE 9 route de vauchelles, 80100 Abbeville Abbeville

Visite VERESCENCE Jeudi 20 novembre, 09h00 9 route de vauchelles, 80100 Abbeville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00

L’entreprise VERESCENCE (Verrier) ouvre ces portes au 4ème du collège Ponthieu à Abbeville

9 route de vauchelles, 80100 Abbeville 9 route de vauchelles, 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « stephanie.vandamme@ca-baiedesomme.fr »}]

Visite entreprise VERESCENCE