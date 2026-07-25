Informations pratiques

Ferrières-les-Verreries

Visite Vins & Gentilhommes verriers

Verrerie de Couloubrines Ferrières-les-Verreries Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Une parenthèse 100% nature et gourmande, axée sur la découverte des vins, du terroir, du patrimoine et des panoramas remarquables

Découvrez l’ancienne verrerie de Couloubrines en ouverture des Journées européennes du Patrimoine !

Vous aimez le vin ?

Le verre vous captive ?

Venez vivre l’expérience d’une visite Vins & Gentilhommes verriers au coeur de l’ancienne verrerie de Couloubrines, à Ferrières-les-Verreries.

Ce site archéologique, perdu au beau milieu du Causse de l’Hortus, regorge de secrets et vous ouvre exceptionnellement ses portes.

Pendant trois siècles, les gentilshommes verriers se sont appliqués ici à livrer le meilleur de leur art.

On vous propose une visite à double entrée, mêlant dégustation de vins locaux issus des meilleurs terroirs du Grand Pic St Loup et découverte de l’histoire du lieu.

Trois heures exceptionnelles, pleines de plaisir et de surprises ! .

Verrerie de Couloubrines Ferrières-les-Verreries 34190 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28 animations@tourisme-picsaintloup.com

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English :

A 100% nature and gourmet interlude, focused on discovering wines, the terroir, heritage, and remarkable panoramas

L’événement Visite Vins & Gentilhommes verriers Ferrières-les-Verreries a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup