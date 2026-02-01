Visite virtuelle commentée Visite le Musée d’histoire naturelle ! Lille
Visite virtuelle commentée Visite le Musée d’histoire naturelle !
47/49 rue d’Arras Lille Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Le Musée d’histoire naturelle vous manque depuis qu’il est fermé pour rénovation ? Pas de panique, venez-le (re)visiter au Musée numérique de la maison Folie Moulins … grâce à sa visite virtuelle !
Au Musée numérique de la maison Folie Moulins
Les mercredis 18 & 25 fév., de 15h à 17h
Pour tous, en accès libre
47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Nord Hauts-de-France +33 3 20 95 08 82 mfmoulins@mairie-lille.fr
English :
Do you miss the Natural History Museum since it was closed for renovation? Don’t panic, come and (re)visit it at the Maison Folie Moulins Digital Museum … thanks to its virtual tour!
At the Musée numérique de la maison Folie Moulins
Wednesdays, Feb. 18 & 25, 3pm to 5pm
For all, free access
