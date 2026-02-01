Visite virtuelle commentée Visite le Musée d’histoire naturelle ! Lille

Visite virtuelle commentée Visite le Musée d’histoire naturelle !

47/49 rue d’Arras Lille Lille Nord

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-18

Le Musée d’histoire naturelle vous manque depuis qu’il est fermé pour rénovation ? Pas de panique, venez-le (re)visiter au Musée numérique de la maison Folie Moulins … grâce à sa visite virtuelle !

—–

Au Musée numérique de la maison Folie Moulins

Les mercredis 18 & 25 fév., de 15h à 17h

Pour tous, en accès libre

47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Nord Hauts-de-France +33 3 20 95 08 82 mfmoulins@mairie-lille.fr

English :

Do you miss the Natural History Museum since it was closed for renovation? Don’t panic, come and (re)visit it at the Maison Folie Moulins Digital Museum … thanks to its virtual tour!

—–

At the Musée numérique de la maison Folie Moulins

Wednesdays, Feb. 18 & 25, 3pm to 5pm

For all, free access

