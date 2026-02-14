Visite virtuelle commentée – Visite le Musée d’histoire naturelle !, Maison Folie Moulins, Lille

Visite virtuelle commentée – Visite le Musée d’histoire naturelle ! 18 et 25 février Maison Folie Moulins Nord

En accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T15:00:00+01:00 – 2026-02-25T17:00:00+01:00

Le Musée d’histoire naturelle vous manque depuis qu’il est fermé pour rénovation ? Pas de panique, venez-le (re)visiter au Musée numérique de la maison Folie Moulins … grâce à sa visite virtuelle !

—–

Au Musée numérique de la maison Folie Moulins

Les mercredis 18 & 25 fév., de 15h à 17h

Pour tous, en accès libre

Maison Folie Moulins
47/49 rue d'Arras
Lille
D'une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

