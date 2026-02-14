Visite virtuelle commentée – Visite le Musée d’histoire naturelle !, Maison Folie Moulins, Lille
En accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-25T15:00:00+01:00 – 2026-02-25T17:00:00+01:00
Le Musée d’histoire naturelle vous manque depuis qu’il est fermé pour rénovation ? Pas de panique, venez-le (re)visiter au Musée numérique de la maison Folie Moulins … grâce à sa visite virtuelle !
Au Musée numérique de la maison Folie Moulins
Les mercredis 18 & 25 fév., de 15h à 17h
Pour tous, en accès libre
Maison Folie Moulins 47/49 rue d'Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France
La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.
