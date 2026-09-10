Visite virtuelle « Dans le clocher de l’église Notre-Dame », Eglise Saint-Jean, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Visite virtuelle « Dans le clocher de l’église Notre-Dame » Dimanche 20 septembre, 16h00 Eglise Saint-Jean Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les cloches de l’église Notre-Dame font partie du patrimoine sonore et historique de la ville. Combien sont-elles ? Quel est leur âge, leur masse, leur histoire ? Comment fonctionnent-elles ? Quels sont leurs différents usages et que signifient les différentes sonneries ? La présentation sera ponctuée d’extraits vidéo enregistrés directement depuis l’intérieur du clocher et de photos, diffusés sur grand écran.

Rendez-vous dans la crypte de l’église Saint-Jean, entrée par l’avenue du 94e RI.

Eglise Saint-Jean 2 Avenue du 94e Régiment d’infanterie 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 0329795140 Afin d’assurer une présence religieuse dans ce quartier industriel en pleine croissance au XIXe siècle, une église de style néo-roman ou néo-byzantin est édifiée au bout du boulevard de la Rochelle. À ses pieds, un abri antiaérien de la Première Guerre mondiale a survécu aux réaménagements de la ville est ouvert exceptionnellement à la visite.

Les cloches de l’église Notre-Dame font partie du patrimoine sonore et historique de la ville. Combien sont-elles ? Quel est leur âge, leur masse, leur histoire ? Comment fonctionnent-elles ? Quels ?…

©Alexandre Berger