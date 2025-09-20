Visite virtuelle de Fougères en 1900 Beffroi Fougères

Départ toutes les 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Équipé d’un casque de réalité virtuelle et accompagné d’un médiateur culturel, cette visite vous fera remonter le temps pour découvrir Fougères en 1900 !

Des monuments disparus reprendront vie sous vos yeux, pour une spectaculaire immersion dans le passé.

Beffroi 17 Rue du Beffroi, 35300 Fougères, France Fougères 35300 Centre ville – Urbanistes Ille-et-Vilaine Bretagne Le beffroi comporte deux étages et une petite flèche en charpente couverte en ardoises. La partie basse date du XIVe siècle, l’étage supérieur du 15e et la flèche a été reconstruite trois fois (XVIe siècle, XVIIIe siècle et début 20e).

Journées européennes du patrimoine 2025

Christophe Coupé