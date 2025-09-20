Visite virtuelle du Clos de la Lombarde Clos de la Lombarde Narbonne

Visite virtuelle du Clos de la Lombarde 20 et 21 septembre Clos de la Lombarde Aude

Gratuit. Réservation obligatoire. La jauge de la salle immersive est limitée à 18 personnes. Il est donc nécessaire de réserver sa place soit via notre billetterie soit sur place au chalet d’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

️ Voyage immersif dans l’antiquité

Complétez votre visite du Clos de la Lombarde par une expérience virtuelle inédite !

Avant ou après la découverte des vestiges réels, plongez dans une visite virtuelle immersive grâce à une toute nouvelle salle équipée de projections en 3D.

Accompagné d’un médiateur, vous arpenterez les rues d’un quartier antique fidèlement reconstitué, découvrirez l’architecture et l’atmosphère des deux maisons patriciennes, et partagerez un instant de vie avec leurs habitants d’il y a 2 000 ans.

Vous serez également initié aux thermes et au rituel des bains romains, pour une immersion complète dans l’art de vivre à la romaine.

La fouille du Clos de la Lombarde a mis au jour une partie de la ville antique.

L'ensemble résidentiel constitue, en grande partie en raison de la richesse des décors intérieurs découverts, sols, mosaïques, peintures murales, l'un des plus importants site urbain gallo-romain.

L’ensemble résidentiel constitue, en grande partie en raison de la richesse des décors intérieurs découverts, sols, mosaïques, peintures murales, l’un des plus importants site urbain gallo-romain.

Le clos de la Lombarde illustre la vie d’un quartier de Narbonne durant près de cinq siècles, avec sa période de prospérité pendant le Haut Empire, son déclin (classique au IIIe siècle) puis son renouveau avec le christianisme jusqu’à son abandon définitif au début du Ve siècle.

Les interventions archéologiques ont montré l’importance des vestiges qui concernent l’urbanisme d’un quartier, l’architecture et la décoration des domus, l’artisanat, les édifices publics comme les thermes du Haut Empire ou la basilique chrétienne de l’antiquité tardive.

Ouvert le samedi.

©Amis du Clos de la Lombarde