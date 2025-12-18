[VISITE]- Visite de l’exposition NOIRE Les Champs Libres Rennes Mercredi 4 mars 2026, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Remontez dans les années 50 aux Etats-Unis dans cette exposition en réalité augmentée

2 mars 1955, Claudette Colvin, 15 ans, refuse de céder sa place à une femme blanche dans un bus de Montgomery, capitale de l’Alabama. Bien avant Rosa Parks, l’adolescente ouvre, aux États-Unis, la voie du mouvement des droits civiques. Mais l’Histoire n’a pas retenu son nom. Grâce à la réalité augmentée, cette expérience théâtrale, en partenariat avec le TNB, permet de revivre ce moment fondateur et de réparer l’oubli.

**Infos pratiques**

> Places très limitées (merci de ne réserver votre place que si vous êtes sûr de pouvoir participer)

> Gratuit

> Visite en Français

> Réservation en ligne avant le lundi 2 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-04T19:00:00.000+01:00

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-visite-de-lexposition-noire-1977907020141?aff=oddtdtcreator

Les Champs Libres Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



