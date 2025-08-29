Visite Visite des Décors de « Lieux Communs » Place de la Résistance Saint-Brieuc

Visite Visite des Décors de « Lieux Communs » Place de la Résistance Saint-Brieuc jeudi 26 mars 2026.

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jeudi 26 mars 2026

Début : 2026-03-26 13:15:00

fin : 2026-03-26 13:45:00

Date(s) :

2026-03-26

Thriller politique

Avec pour toile de fond notre époque extrêmement polarisée, Baptiste Amann s’intéresse à l’onde de choc provoquée par

le meurtre d’une femme. Dans un jeu de piste très cinématographique, la vérité se recompose sans cesse, laissant apparaître une ambivalence vertigineuse. Un récit choral porté par des acteurs exceptionnels, qui braque une lumière crue sur les contradictions de notre société.

Visite des décors ouverte aux personnes détentrices d’un billet pour le spectacle « Lieux Communs ». Sur inscription. .

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

