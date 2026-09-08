Visite – Visite des Décors du Roi Lear Place de la Résistance Saint-Brieuc
mardi 26 janvier 2027 · Place de la Résistance · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Visite – Visite des Décors du Roi Lear
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 13:00:00
fin : 2027-01-26 13:30:00
Date(s) :
2027-01-26
Vincent Lefévre, scénographe du spectacle, vous invite à rejoindre la cour punk et glam du Roi Lear. Quelques heures avant la représentation, profitez d’une opportunité pour monter sur la scène du théâtre de Saint-Brieuc lors de cette visite guidée. Une immersion qui vous permettra de découvrir de l’intérieur les coulisses de cette adaptation.
Découvrez les trouvailles de l’équipe technique pour vous plonger au milieu de cette tragédie shakespearienne, adaptée par Mathieu Coblentz. Vous bénéficierez ainsi de meilleurs clés de compréhension sur la démence de son personnage principal, lorsque vous serez assis dans votre siège rouge.
Réservé pour les personnes ayant un billet de spectacle.
Sur inscription auprès de l’accueil / billetterie. Jauge limitée. .
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
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English :
L’événement Visite – Visite des Décors du Roi Lear Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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