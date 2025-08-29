Visite Visite des Décors Le Papier Peint Jaune Place de la Résistance Saint-Brieuc

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-29 12:30:00

fin : 2026-04-29 13:00:00

2026-04-29

La séquestrée

Écrivaine fraîchement accouchée, Jane est confinée par son mari médecin dans une chambre, au papier peint jaune usé. Grâce à son pouvoir d’imagination, la prison dorée éveillera tour à tour chez elle la fascination, l’aliénation… jusqu’à l’émancipation ?

Adapté de la nouvelle fantastique de Charlotte Perkins Gilman (1892), un huis clos saisissant qui porte en lui la voix de mille autres femmes…

Visite ouverte aux personnes détentrices d’un billet pour ‘Le Papier Peint Jaune ». Sur inscription. .

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

