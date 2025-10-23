[VISITE] Visite guidée de l’exposition « Carnavals » Les Champs Libres Rennes

[VISITE] Visite guidée de l’exposition « Carnavals » Les Champs Libres Rennes Jeudi 23 octobre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Une visite festive à travers les grands carnavals de l’Ouest

**Carnaval : qui es-tu, d’où viens-tu ?** Des origines de cette fête à sa symbolique, explorez la variété des grands carnavals de l’Ouest : Granville, Nantes ou encore Douarnenez. Une visite festive, pour mieux comprendre ce que cela dit de notre société.

**Infos pratiques**

* > Places limitées

* > Gratuit

* **> Visite en Français**

* > Réservation en ligne **avant le mardi 21 octobre**

Strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des [établissements membres](https://cmi.univ-rennes.fr/membres-et-partenaires) du CMI Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-23T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-23T19:00:00.000+02:00

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-visite-guidee-de-lexposition-carnavals-1627444392989

Les Champs Libres Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine