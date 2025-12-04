[VISITE] Visite guidée du Musée de Bretagne Les Champs Libres Rennes

[VISITE] Visite guidée du Musée de Bretagne Les Champs Libres Rennes Jeudi 4 décembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Remontez le temps et laissez-vous guider à travers les siècles dans le Musée de Bretagne

Quelles sont les révolutions qui ont transformé le quotidien des Bretons ? Comment faisait-on du beurre en 1850 ? Qui sont les Penn Sardin ? Pourquoi les autoroutes sont-elles gratuites en Bretagne ? Laissez-vous embarquer dans cette histoire de la Bretagne de 1850 à nos jours.

[https://www.musee-bretagne.fr/expositions/bretagne-est-univers/](https://www.musee-bretagne.fr/expositions/bretagne-est-univers/)

**Infos pratiques**

* > Places limitées

* > Gratuit

* > **Visite en Français**

* > Réservation en ligne **avant le mardi 2 décembre**

**Strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des** [**établissements membres**](https://cmi.univ-rennes.fr/membres-et-partenaires) **du CMI Rennes.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T19:00:00.000+01:00

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-visite-guidee-du-musee-de-bretagne-1629932675509

Les Champs Libres Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine