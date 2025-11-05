[VISITE] Visite guidée du Stade Rennais Roazhon Park Rennes
[VISITE] Visite guidée du Stade Rennais Roazhon Park Rennes mercredi 5 novembre 2025.
[VISITE] Visite guidée du Stade Rennais Roazhon Park Rennes Mercredi 5 novembre, 16h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription, Strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes
Fans de football ? Le CMI vous propose une visite guidée du Roazhon Park et de ses coulisses !
Venez découvrir cet endroit emblématique de Rennes afin de vous plonger dans l’aventure du club Rouge et Noir.
**Infos pratiques**
* > Places limitées
* > Gratuit
* > Réservation obligatoire en ligne **avant le lundi 3 novembre**
**Strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des** [**établissements membres**](https://cmi.univ-rennes.fr/membres-et-partenaires) **du CMI Rennes**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-05T16:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-05T18:00:00.000+01:00
1
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-du-stade-rennais-1627447793159
Roazhon Park 111 rue de lorient, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine