[VISITE] Visite guidée du Stade Rennais Roazhon Park Rennes

[VISITE] Visite guidée du Stade Rennais Roazhon Park Rennes mercredi 5 novembre 2025.

[VISITE] Visite guidée du Stade Rennais Roazhon Park Rennes Mercredi 5 novembre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Fans de football ? Le CMI vous propose une visite guidée du Roazhon Park et de ses coulisses !

Venez découvrir cet endroit emblématique de Rennes afin de vous plonger dans l’aventure du club Rouge et Noir.

**Infos pratiques**

* > Places limitées

* > Gratuit

* > Réservation obligatoire en ligne **avant le lundi 3 novembre**

**Strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des** [**établissements membres**](https://cmi.univ-rennes.fr/membres-et-partenaires) **du CMI Rennes**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-05T16:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-05T18:00:00.000+01:00

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-du-stade-rennais-1627447793159

Roazhon Park 111 rue de lorient, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine