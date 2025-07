Visite « vivants » Rue de Beauport Paimpol

Nous sommes vivants. Ainsi que presque tout ce qui nous entoure. De la plus petite plante au plus grand des mammifères, nous sommes connectés les uns aux autres et en interaction, parfois même sans le savoir. Mais quelles sont nos relations entre êtres vivants ? Comment nous influençons-nous ? Partons à la découverte de ce réseau secret de la nature, le temps d’un jeu très… vivant ! À partir de 6 ans. .

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58

