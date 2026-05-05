Visite Voilier Ruth Voilier Ruth Paimpol
Visite Voilier Ruth Voilier Ruth Paimpol samedi 20 juin 2026.
Paimpol
Visite Voilier Ruth
Voilier Ruth Quai de Kernoa Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’équipage du Voilier Ruth vous accueille pour une visite du bateau. 111 ans d’histoire avec un passé maritime riche tant au niveau historique que des savoir-faire. Venez à notre rencontre pour un sympathique moment où nous vous accueillerons pour une visite guidée de 30-45 min (si la météo le permet). A bientôt à bord ! .
Voilier Ruth Quai de Kernoa Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 09 03 64
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English :
L’événement Visite Voilier Ruth Paimpol a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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