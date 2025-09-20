Visite voix-mains de l’exposition « Sauts dans le temps » Musée du Chablais Thonon-les-Bains

Visite voix-mains de l'exposition « Sauts dans le temps » Samedi 20 septembre, 10h30 Musée du Chablais Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Exposition « Sauts dans le temps. 7000 ans d’histoire(s) du Chablais » à l’oral et en langue des signes française (LSF).

Du Néolithique à l’Annexion de 1860, passez d’une époque à l’autre et découvrez les spécificités du Chablais ainsi que le regard des artistes (peintres, graveurs et écrivains) sur le Léman et son environnement.

Musée du Chablais 2 Rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, France Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450706949 https://www.thononlesbains.com/patrimoine-culturel/musee-du-chablais-thonon-les-bains Fonds d’estampes lémaniques. Fonds de paysages peints du Chablais. Fonds archéologique Thonon gallo-romain. Fonds Généraux du Ier Empire. Fonds Maurice Denis et Thonon. Fonds d’atelier de Marguerite Peltzer (sculptrice). Fonds d’atelier d’Enrico Vegetti (peintre et graveur).

Y. Tisseyre