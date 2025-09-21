Visite « Voyage en Burgondie » Musée-Château d’Annecy Annecy

Visite « Voyage en Burgondie » Musée-Château d’Annecy Annecy dimanche 21 septembre 2025.

Visite « Voyage en Burgondie » Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h00 Musée-Château d’Annecy Haute-Savoie

À partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Vîsite de l’exposition « L’épopée burgonde »

Grâce aux fouilles archéologiques récentes d’une nécropole à Annecy, ce peuple “barbare” du haut Moyen Âge n’aura plus de secret pour vous ! La visite sera ponctuée d’activités ludiques.

Avec Hermeline Miege, médiatrice culturelle des Musées d’Annecy.

Musée-Château d’Annecy Place du château, 74000 Annecy, France Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33485467670 https://musees.annecy.fr Le musée abrite d’importantes collections de géologie et de minéralogie des massifs savoyards, et des collections d’archéologie provenant des découvertes faites dans les zones lacustres. Collection de beaux-arts du XIXe : naissance d’une véritable école du paysage alpestre qui s’épanouit autour des ateliers genevois. La collection d’art contemporain s’articule depuis 1987 autour du verre et de la transparence. L’Observatoire Régional des Lacs Alpins est intégré dans la visite du musée, qui développe sur 700 m une synthèse de la recherche sur ce thème. « Le Palais de l’île », annexe d’exposition du musée abrite le centre d’Interprétation Urbain qui donne à comprendre la ville, son urbanisme et son évolution. C’est le point de départ des « Circuits découvertes » du territoire d’Annecy . Collection de cinéma d’animation avec des objets du pré-cinéma (lanterne magique…) et des éléments constitutifs du film d’animation contemporain en liaison avec le festival d’Annecy.

Vîsite de l’exposition « L’épopée burgonde »

Plaque-boucle provenant d’Étrembières, 7e ou 8e s. Coll. Musée-Château d’Annecy © Musées d’Annecy