Visite VR de Notre-Dame de Paris Salle Sthrau Maubeuge Maubeuge

Visite VR de Notre-Dame de Paris Salle Sthrau Maubeuge Maubeuge samedi 20 septembre 2025.

Visite VR de Notre-Dame de Paris Samedi 20 septembre, 10h00 Salle Sthrau Maubeuge Nord

A partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Venez explorez Notre-Dame de Paris à la fin du 18ème siècle grâce à une modélisation en réalité virtuelle unique. Parcourez les différents recoins de la cathédrale à 360° pour découvrir ou redécouvrir ce monument parisien d’une manière unique. Un casque VR vous fera voyager sans vous déplacer.

A partir de 10 ans.

Salle Sthrau Maubeuge 4 Rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France 03 27 68 61 99 Ancienne chapelle Jésuite devenue Joyau de l’Art Déco en 1927 grâce au travail des Architectes Jean et Henri Lafitte. La Salle Sthrau est aujourd’hui un lieu d’accueil pour divers manifestations culturels et visites guidées, récemment restaurée pour lui rendre son éclat d’antan.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ubisoft