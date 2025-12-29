Visite vrai ou faux Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Visite vrai ou faux Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque samedi 21 février 2026.
Visite vrai ou faux
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Visite inédite et insolite
Faites une visite inédite de Pont-l’Évêque, où le visiteur devra démêler le vrai du faux. .
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite vrai ou faux
Take an original tour of Pont-l’Évêque, where visitors will have to sort out the real from the fake.
L’événement Visite vrai ou faux Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Terre d’Auge Tourisme