Visite vus de Jullouville Table d’orientation du Corps de garde Jullouville

Visite vus de Jullouville

Table d’orientation du Corps de garde Chemin du Corps de Garde Jullouville Manche

Début : 2025-08-18 22:00:00

fin : 2025-08-18 23:00:00

2025-08-18

Observation du paysage diurne et nocturne qui permettra de découvrir les lumières qui illuminent la Baie de nuit, leur sens et leur Histoire.

Gratuit Au chapeau, participation libre

Table d’orientation du Corps de garde Chemin du Corps de Garde Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 81 46 40 01 Memoirepatrimoinejulloumichel@gmail.com

English : Visite vus de Jullouville

Observation of the landscape by day and night, to discover the lights that illuminate the Bay at night, their meaning and their history.

Free admission: By the hat, free participation

German :

Beobachtung der Tag- und Nachtlandschaft, bei der Sie die Lichter, die die Bucht bei Nacht beleuchten, ihre Bedeutung und ihre Geschichte kennenlernen werden.

Kostenlos Mit Hut, freie Teilnahme

Italiano :

Osservazione del paesaggio di giorno e di notte per scoprire le luci che illuminano la baia di notte, il loro significato e la loro storia.

Ingresso libero: A cappello, partecipazione gratuita

Espanol :

Observación del paisaje de día y de noche para descubrir las luces que iluminan la Bahía por la noche, su significado y su historia.

Entrada gratuita: Por la gorra, participación libre

