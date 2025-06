Visite zoom dans les pas des vaches et boeufs du Morvan – Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson 6 août 2025 15:00

Visite zoom dans les pas des vaches et boeufs du Morvan Maison des Hommes et des Paysages D6 Saint-Brisson Nièvre

Un moment dédié pour en savoir plus sur une thématique particulière liée à l’histoire et aux paysages du Morvan dans les pas des vaches et boeufs du Morvan.

Pour travailler dans les champs ou traverser les chemins creux du Morvan, les bœufs et les vaches étaient indispensables aux galvachers et paysans morvandiaux. La charrette morvandelle et le travail à ferrer présents sur le site de la Maison du Parc sont des témoins de cette époque et des activités qui y étaient liées. .

