Visite zoom le flottage du bois – Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson 23 juillet 2025 15:00

Nièvre

Visite zoom le flottage du bois Maison des Hommes et des Paysages D6 Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – 4.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 15:00:00

fin : 2025-07-23 15:30:00

Date(s) :

2025-07-23

Un moment dédié pour en savoir plus sur une thématique particulière liée à l’histoire et aux paysages du Morvan le flottage du bois.

A travers une visite du nouvel espace de la Maison des Hommes et des Paysages, partez à la découverte de l’histoire du flottage du bois. Cette industrie a mobilisé la plupart de la population morvandelle du milieu du XVIe siècle au milieu du XIXe siècle et a eu de nombreux impacts environnementaux encore visibles aujourd’hui, notamment sur les cours d’eau. .

Maison des Hommes et des Paysages D6

Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

