Visitée commentée : Le Calvaire de Megève, Chemin de Pélerinage Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Megève

Visitée commentée : Le Calvaire de Megève, Chemin de Pélerinage Dimanche 21 septembre, 09h30 Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Haute-Savoie

Nombre de places limité – Dès 10 ans – Bons marcheurs – Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:30:00

Découvrez l’histoire singulière du site du Calvaire de Megève, composé de 15 chapelles et oratoires. Edifié à partir de 1840, il devient un lieu de pèlerinage important en Savoie dès 1850 lorsque le Pape Pie IX accorde, pour 15 ans, le privilège de l’indulgence de la Portioncule. Cette période verra l’apogée du pèlerinage à Megève le 2 août 1852, où la nouvelle » Jérusalem savoisienne » accueille près de 6 000 pèlerins.

Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Chemin du Calvaire 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0682304840 »}] Situé à l’Ermitage, ce musée inauguré en 2013, est un centre d’interprétation du site du Calvaire de Megève, édifié entre 1840 et 1878 par le père Ambroise Martin (1791- 1863), curé de Megève de 1820 à sa mort.

Composé de 15 chapelles et oratoires retraçant la Passion du Christ, le Calvaire de Megève est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1988 et figure à l’Inventaire européen des Monts Sacrés. D’importants travaux de restauration, menés entre 2001 et 2011, ont redonné à l’ensemble du site son aspect d’origine.

L’espace muséographique retrace l’histoire des restaurations du site et propose une visite virtuelle des chapelles. La salle graphique présente une exposition artistique temporaire.

