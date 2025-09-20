Visitée guidée de l’atelier de Rotortrade ROTORTRADE Tallard

Visitée guidée de l’atelier de Rotortrade Samedi 20 septembre, 14h00 ROTORTRADE Hautes-Alpes

Visite guidée de l’atelier, Le samedi 20 septembre de 14h à 17h.

ROTORTRADE 970 rue Pierre Georges Latécoère 05130 TALLARD Tallard 05130 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0484132243 https://www.rotortrade.com/ Fondée en décembre 2012 par Philippe Lubrano à Singapour, Rotortrade a pour mission de devenir le leader du secteur des hélicoptères d’occasion en offrant une expérience client haut de gamme aux clients à la recherche d’appareils neufs, garantis par les constructeurs. Avec une présence mondiale de 12 concessionnaires, Rotortrade est un leader du secteur qui s’engage à améliorer la satisfaction client.

Distributeur exclusif des hélicoptères d’occasion Leonardo, revendeur agréé des hélicoptères civils d’occasion Airbus (RT MEA) et seul concessionnaire d’hélicoptères à proposer des hélicoptères d’occasion certifiés de bout en bout, Rotortrade propose des hélicoptères dignes de confiance. Vous pourrez voir l’Atelier Présence de parking.

