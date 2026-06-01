Visiter des expositions pour 5 PLN, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Krakow

Visiter des expositions pour 5 PLN Dimanche 14 juin, 11h00 Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Le 14 juin, nous vous encourageons à visiter le bâtiment principal du Musée, où deux expositions uniques sont présentées : le permanent “Pradzieje i wiedziach Małopolskie” et le temporaire “Cracovie pour les premiers Piasts dans les sources archéologiques – du château aux sedes regni principalis”.

C’est une excellente occasion de regarder de plus près les découvertes archéologiques et de découvrir l’histoire fascinante de la région et les débuts de l’État polonais.

Billet d’entrée : 5 zł

Les billets peuvent être achetés en ligne sur bilety.ma.krakow.pl ou à la billetterie principale du Musée.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 3 Senacka, Kraków, 31-002 Krakow 31-001 Stare Miasto Lesser Poland Voivodeship

Découvrez l’histoire de Cracovie et de la Petite-Pologne.

©Muzeum Archeologiczne w Krakowie