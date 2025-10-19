Visiter la Chapelle Sainte-Thérèse; Label Architecture Contemporaine Remarquable depuis Juin 2022 Eglise Sainte-Thérèse Basse-Terre

Début : 2025-10-19T15:45:00 – 2025-10-19T16:45:00

Fin : 2025-10-19T15:45:00 – 2025-10-19T16:45:00

Située dans le quartier du Bas-du-Bourg à Basse-Terre, l’église Sainte-Thérèse, se distingue par son architecture moderne dont les plans ont été signés par les architectes parisiens Isnard, Royer, Delarozière, datés de 1964. Les travaux eux ont été dirigés par l’architecte Gérard-Michel Corbin.

Cet édifice incarne une période clé de l’histoire architecturale de la Guadeloupe et témoigne de la vitalité du secteur qui a marqué le territoire au XXe siècle. En effet il constitue une réponse adaptée et déjà mise à l’épreuve, des exigences anticycloniques et parasismiques propres à la région. En 2022, elle reçoit le label Architecture remarquable contemporaine.

M. Patrick Le Bris, conservateur régional des monuments historiques à la Direction des affaires culturelles de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, vous accueillera à la chapelle afin de vous faire découvrir son architecture atypique et remarquable à travers une viste de 45 minutes.

Eglise Sainte-Thérèse Rue Denis Michaux 97100 Basse-Terre Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe

Visite exceptionnelle de la Chapelle Sainte-Thérèse, à Basse-Terre

