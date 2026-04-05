Visiter la faune de notre patrimoine culturel, LA FLECHE, La Flèche
samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche
Informations pratiques
Visiter la faune de notre patrimoine culturel Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 LA FLECHE Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Patrimoine bâti et biodiversité : une cohabitation à préserver. Balade organisée par le centre permanent d’initiation à l’environnement.
Partez à la découverte des colocataires secrets de nos monuments ! Hirondelles, martinets, chauves-souris… de nombreuses espèces dépendent étroitement de nos vieux bâtiments pour se loger ou se reproduire. Aujourd’hui, cette faune urbaine est elle aussi en péril.
Cette promenade commentée vous invite à décoder leur mode de vie et à découvrir les gestes simples pour favoriser leur préservation au quotidien.
• Quand : Samedi
• ⏰ Deux départs au choix : 14h00 à 15h30 ou 16h00 à 17h30.
• Rendez-vous : Port Luneau, La Flèche.
• Parcours : Circuit d’environ 2 km en centre-ville, ponctué de plusieurs arrêts explicatifs.
• ️ Gratuit.
LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Patrimoine bâti et biodiversité : une cohabitation à préserver. Balade organisée par le centre permanent d’initiation à l’environnement.
©MINISTERE CULTURE
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