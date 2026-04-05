Visiter la faune de notre patrimoine culturel, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Visiter la faune de notre patrimoine culturel Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Patrimoine bâti et biodiversité : une cohabitation à préserver. Balade organisée par le centre permanent d’initiation à l’environnement.

Partez à la découverte des colocataires secrets de nos monuments ! Hirondelles, martinets, chauves-souris… de nombreuses espèces dépendent étroitement de nos vieux bâtiments pour se loger ou se reproduire. Aujourd’hui, cette faune urbaine est elle aussi en péril.

Cette promenade commentée vous invite à décoder leur mode de vie et à découvrir les gestes simples pour favoriser leur préservation au quotidien.

• Quand : Samedi

• ⏰ Deux départs au choix : 14h00 à 15h30 ou 16h00 à 17h30.

• Rendez-vous : Port Luneau, La Flèche.

• Parcours : Circuit d’environ 2 km en centre-ville, ponctué de plusieurs arrêts explicatifs.

• ️ Gratuit.

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Patrimoine bâti et biodiversité : une cohabitation à préserver. Balade organisée par le centre permanent d’initiation à l’environnement.

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