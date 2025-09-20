Visiter l’église Saint Chrysole Eglise saint Chrysole Comines

Visiter l’église Saint Chrysole 20 et 21 septembre Eglise saint Chrysole Nord

Visite libre du monument partiellement accessible ; Accueil du public assuré par les bénévoles de l’association St Chrysole de 14h à 18h

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A découvrir en intérieur et en extérieur :

L’architecture de saint Chrysole qui s’inscrit dans le courant art-déco, présentant ici comme déclinaison dominante le style néo-byzantin (qui réemploie aux XIXème et XXème siècles des éléments d’édifices byzantins et mauresques).

A Saint Chrysole, on observe, tout comme dans d’autres églises néo-byzantines, des caractéristiques d’édifices des périodes antique et médiévale, et de diverses régions méditérranéennes, du proche orient, d’Europe occidentale et orientale, notamment :

Le plan centré des basiliques romaines, et celui des temples paléochrétiens aux formats octogonaux (que l’on retrouve dans les tourelles et le baptistère de saint Chrysole) ;

Les tours encadrant les façades des églises romanes normandes en forme de de « H », dont la symétrie est observée également à saint Chrysole ;

L’usage inventif de la brique et de la céramique vernie, ainsi que le retait des des campaniles de leur l’édifice adjacent, dans l’art mudejar (moyens usés par les architectes de l’édifice cominois) ;

Le recours aux effets polychromes de la brique et de la mosaïque par les byzantins qu’employa à son tour don Paul Bellot pour saint Chrysole.

Par ailleurs, les formes et motifs géométriques abstraits que l’on observe dans la décoration et la structure architecturales de l’église cominoise font « écho » à ceux d’édifices chrétiens byzantins et islamiques séculaires, notamment : La forme de ses vitraux et une partie de leurs motifs, la combinaison de couleurs de la couverture de son dome en « mosaïques » de grés cérames, ainsi que le briquetage polychromé et les motifs colorés peints à l’intérieur..

De même, le dome majestueux de saint Chrysole, bien que seingulier de par sa structure complexe, ses arêtes, les couleurs chatoyantes de sa couverture etc. s’inscrit dans la tradition des domes des édifices religieux de l’empire byzantin (476-1453).

A noter que l’esthétique byzantine est la synthèse d’héritages romains et grecs enrichies d’influences orientales et chrétiennes, que l’on observe dans l’arhitecture mauresque dans la péninsule ibérique au Moyen-âge, et qui influencera les architectures orthodoxes d’Europe de l’est et orientale au fil des siècles…

Les 2 chantiers de saint Chrysole :

Maurice Storez, architecte en chef de la reconstruction de l’église saint Chrysole, s’est inspiré de l’église de la Dormition, située sur le mont Sion à Jérusalem, de style néo-byzantin, pour dessiner les plans de la nouvelle église saint Chrysole. Par ailleurs, M. Storez s’est associé au moine-architecte don Paul Bellot dont le recours aux multiples motifs géométriques, à la fois dans la structure de l’église et dans sa décoration, ne soulignera que davantage l’orientalisme du projet de Maurice Storez. Cet édifice de l’ « entre-deux-guerres » fut érigé en béton armé et en briques.

Le mauvais état conservation de l’église (inaugurée en 1929) imposa une importante campagne de réfection, en particulier de la couverture du dome, des principaux vitraux, et de la sructure en béton armé, campagne qui se déroula de 2011 à 2017.

A découvrir également à l’intérieur :

Les nombreuses pièces de mobilier dessiné par don Paul Bellot, la chaire de vérité reconstituée lors de la campagne de réfection de 2011-2017, les vestiges archéologiques découverts dans les cryptes de l’ancienne église lors du chantier de sa « reconstruction » , et en particulier le gisant du seigneur Jean II de la clyte (XVème siècle), classé « Monument historique – au titre d’objet ».

Eglise saint Chrysole Grand' place 59560 Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France 03 20 14 21 51 http://www.ville-comines.fr Eglise de la « Reconstruction », œuvre de Maurice Storez et Dom Paul Bellot. Son architecture et sa décoration s'inscrivent dans le courant « art déco » et le style néo-byzantin, tout en évoquant ceux celles des édifices paléochrétiens. Parkings et transports publics à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Comines