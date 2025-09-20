Visiter l’Hôtel de ville Hôtel de ville Comines Comines

Visiter l’Hôtel de ville 20 et 21 septembre Hôtel de ville Comines Nord

Visite libre du monument partiellement accessible

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A découvrir en intérieur (au rez-de-chaussée et au premier étage) :

Le vestibule, l’escalier et les salons d’honneur, leur décoration architecturale de briques, leurs vitraux thématiques (grandes familles seigneuriales, légendes, savoir-faire textile…), le médaillon de la cheminée à l’éffigie de Philippe de Commynes, ainsi qu’un plan relief de Comines au XVIIème siècle et un métier à tisser datant du XIXème siècle.

A observer à l’extérieur :

L’architecture mélant les styles « régionalisme – renaissance néoflamande » et « art-déco », oeuvre du célèbre architecte Louis-Marie Cordonnier qui s’est inspiré du « vocabulaire » de l’ancien beffroi (détruit en 1918), pour uniformiser l’architecture de l’ensemble de l’Hôtel de ville (la Mairie et son beffroi).

A noter que le beffroi (partie du bien sériel « Beffrois de Belgique et de France » reconnu Patrimoine mondial par l’UNESCO) n’est pas accessible à l’occasion de cette ouverture exceptionnelle de l’Hôtel de ville.

Les visiteurs sont invités à découvrir son architecture seingulière, en particulier son bulbe et sa flèche, depuis la Grand place, en notant leur « symétrie » avec divers éléments architecturaux de la toiture de l’Hôtel de ville.

Hôtel de ville de la » Reconstruction », œuvre de Louis-Marie Cordonnier ; inscrit à l'I.S.M.H. Son beffroi est reconnu Patrimoine mondial, par l'UNESCO (bien sériel des beffrois de Belgique et de France) Accès partiel aux personnes à mobilité réduite ;

Parkings et transports publics à proximité

Parkings et transports publics à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Comines