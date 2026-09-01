Visites à Beaumont-lès-Valence – Journées Européennes Place de la Mairie, sous le préau Beaumont-lès-Valence

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la Mairie, sous le préau · Beaumont-lès-Valence

Informations pratiques

Beaumont-lès-Valence

Visites à Beaumont-lès-Valence – Journées Européennes

Place de la Mairie, sous le préau 1 Rte de Valence Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion de la Journée du patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine de notre commune !

Créneaux des visites accompagnées : 9h30, 10h30 et 11h30, pour les deux lieux.

.

Place de la Mairie, sous le préau 1 Rte de Valence Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 54 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 To celebrate Heritage Day, come discover—or rediscover—our town’s heritage!

Guided tour times: 9:30 a.m., 10:30 a.m., and 11:30 a.m., for both locations.

L’événement Visites à Beaumont-lès-Valence – Journées Européennes Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme