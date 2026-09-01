Visites à Beaumont-lès-Valence – Journées Européennes Place de la Mairie, sous le préau Beaumont-lès-Valence
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la Mairie, sous le préau · Beaumont-lès-Valence
Informations pratiques
Beaumont-lès-Valence
Visites à Beaumont-lès-Valence – Journées Européennes
Place de la Mairie, sous le préau 1 Rte de Valence Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion de la Journée du patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine de notre commune !
Créneaux des visites accompagnées : 9h30, 10h30 et 11h30, pour les deux lieux.
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Place de la Mairie, sous le préau 1 Rte de Valence Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 54 55
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English :
%C0 To celebrate Heritage Day, come discover—or rediscover—our town’s heritage!
Guided tour times: 9:30 a.m., 10:30 a.m., and 11:30 a.m., for both locations.
L’événement Visites à Beaumont-lès-Valence – Journées Européennes Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme
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