Visites à Château Gaillard Les Aventuriers du Médiéval

Château Gaillard Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-08 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-29 2026-05-02 2026-05-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15

Les Aventuriers du Médiéval Saurez-vous relever le défi ? ⚔️

Plongez en famille au cœur de l’histoire et devenez les nouveaux défenseurs de Château Gaillard ! Aux côtés du capitaine de la garnison, testez votre ingéniosité à travers une série d’épreuves ludiques jeux d’adresse, énigmes et réflexions inspirés de l’histoire du château et du Moyen Âge.

Parcourez la forteresse, de la haute cour à l’ouvrage avancé, et démontrez votre sens de l’observation et votre esprit d’équipe. Serez-vous à la hauteur pour intégrer la prestigieuse garnison du château ?

Un défi historique, une aventure à ne pas manquer !

Un parcours pour toute la famille

Un jeu grandeur nature dans un site médiéval d’exception

Rejoignez l’aventure et prouvez votre valeur ! ⚔️

Informations pratiques

– Horaire tous les mercredis, samedis et dimanches des vacances scolaires à 15h

– Tarifs tarif réduit (5€ 7€), plein tarif (7€ 9€)

– Cette activité est conseillée à partir de 8 ans. Présence d’un adulte participant et payant requise.

– Le chemin d’accès ayant un fort dénivelé, équipez-vous bonnes chaussures, tenue adaptée à la saison et bouteille d’eau. .

Château Gaillard Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites à Château Gaillard Les Aventuriers du Médiéval

L’événement Visites à Château Gaillard Les Aventuriers du Médiéval Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération