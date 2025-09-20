Visites à la carte du Cambrai Tank 1917 Cambrai Tank 1917 Flesquières

Visites à la carte du Cambrai Tank 1917 Cambrai Tank 1917 Flesquières samedi 20 septembre 2025.

Visites à la carte du Cambrai Tank 1917 20 et 21 septembre Cambrai Tank 1917 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Vous vous demandez comment un tank anglais de la Première Guerre mondiale a été retrouvé sous terre dans un village du Cambrésis ? Saviez-vous que les tanks ont été utilisés massivement pour la première fois lors de la bataille de Cambrai en 1917 ? L’association du tank de Flesquières vous accompagne et répond à toutes vos questions sur le tank Deborah D51 et la Grande Guerre dans le Cambrésis.

Samedi et dimanche de 14h à 17h30. Gratuit. Sans réservation.

Cambrai Tank 1917, Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai, Rue du Calvaire, 59267 Flesquières

ℹ️ Infos pratiques : https://www.agglo-cambrai.fr/nos-structures/centre-dinterpretation-cambrai-tank-1917

Cambrai Tank 1917 Rue du Calvaire – 59267 Flesquières Flesquières 59267 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 http://www.agglo-cambrai.fr https://www.facebook.com/cambraitank1917/;https://www.instagram.com/cambraitank1917 [{« link »: « https://www.agglo-cambrai.fr/nos-structures/centre-dinterpretation-cambrai-tank-1917 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Cambrai Tank 1917