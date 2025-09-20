Visites à la dada : La Mérigote, un pavillon de banlieue devenu maison d’écrivain Villa Bloch Poitiers

Visites à la dada : La Mérigote, un pavillon de banlieue devenu maison d’écrivain 20 et 21 septembre Villa Bloch Vienne

Groupe limité. Gratuit. Inscription obligatoire, du 8 au 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Visite « À la Dada »

Par François Sabourin / Les Ateliers du Panorama

Suivre une visite À la Dada, c’est convoquer l’absurde et l’objectivité, l’imagination et la réalité.

C’est accepter de voir le monde autrement, de l’aborder par des détours inattendus, légers ou profonds.

Car le monde — comme tout le monde — a besoin qu’on s’y intéresse pour rester vivant.

Une expérience sensible, décalée et poétique, à la croisée du regard artistique et de la découverte patrimoniale.

Villa Bloch 138 rue de la Mérigotte, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Les Côteaux de Saint-Saturnin Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 30 81 87 »}] En mars 2017, la ville de Poitiers lance un nouveau projet culturel : l’ancienne maison de Jean-Richard Bloch, la villa Bloch, deviendra un lieu de résidences pour quatre artistes.

Son objectif est de rendre un hommage vivant à la mémoire de Jean-Richard Bloch et à la liberté d’expression, qu’il a défendue toute sa vie. En écho à la générosité et à l’humanisme de Jean-Richard Bloch, qui a accueilli beaucoup d’artistes en exil à la Mérigote, un des espaces de résidence de la villa Bloch est réservé à un auteur fuyant le régime répressif de son pays d’origine.

La ville de Poitiers est devenue membre du réseau international des villes-refuges ICORN (International Cities of Refuge Network), qui invitent, accueillent et accompagnent un auteur persécuté (écrivain, journaliste, caricaturiste…) pour une période de deux ans.

© Florent Bouteiller