Visites à la Ferme du Chêne Témoin

21 Saint-Maleu Broons Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 17:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Nous vous accueillons sur notre exploitation de vaches laitières et porcs bio () La Ferme du Chêne Témoin.

Au programme visite de notre atelier de transformation laitière pour découvrir la fabrication de nos glaces fermières bio, dégustation de glaces, visite de la ferme pendant la traite des vaches.

Règlement en espèces sur place.

A prévoir si vous êtes équipés votre glacière et des bottes. .

21 Saint-Maleu Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 06 21 20

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English :

L’événement Visites à la Ferme du Chêne Témoin Broons a été mis à jour le 2026-03-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme